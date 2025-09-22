Coppa Italia Milan-Lecce | turnover sì ma senza sconti

Domani sera, ore 21, a San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri riceve il Lecce di Eusebio Di Francesco per i sedicesimi di Coppa Italia: una gara a eliminazione diretta che vale il pass per gli ottavi e misura ambizioni, stato di forma e profondità delle due rose. I rossoneri inseguono un trofeo che manca dal 2003, i salentini arrivano con poco da perdere e la voglia di ribaltare le sensazioni di un avvio in salita. Milan, rotazioni mirate e fame di coppa. Nel day-after di campionato, Allegri va verso un turnover ampio ma ragionato: spazio alle seconde linee e ai giovani in cerca di minuti, con l’idea di alzare il ritmo senza abbassare la soglia d’attenzione. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Coppa Italia, Milan-Lecce: turnover sì, ma senza sconti

