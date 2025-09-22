Coppa Italia Milan-Lecce | dove vedere la partita in tv

Nuovamente in campo il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, reduci dal largo successo di Udine in campionato, il terzo consecutivo, ospiteranno martedì 23 settembre alle 21 a San Siro il Lecce nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. In caso di passaggio del turno, il Diavolo, agli ottavi. 🔗 Leggi su Today.it

Milan-Lecce, la probabile formazione e dove vedere il match di Coppa Italia - La sfida tra Milan e Lecce sarà trasmessa in chiaro su Italia 1, al numero 6 del Digitale Terrestre, consentendo a tutti gli appassionati di seguire il match senza abbonamenti. Si legge su leccesette.it

Milan, Gimenez resta un caso: ultima chance in Coppa Italia. Allegri pensa alla rivoluzione in attacco - Nonostante la netta vittoria con l'Udinese, Gimenez ha deluso ancora: contro il Lecce in Coppa Italia deve convincere Allegri, altrimenti rischia grosso. Lo riporta sport.virgilio.it