Coppa Italia Inter Women svelato il tabellone 2025 2026 Ecco quale sarà la prossima avversaria!

Coppa Italia Inter Women, le nerazzurre affronteranno il Como agli ottavi: inizia il cammino nella competizione per la squadra di Piovani. È stato ufficializzato il tabellone della Coppa Italia Femminile 202526, competizione che si sviluppa attraverso turni ad eliminazione diretta fino alla finale, in programma tra il 24 e il 25 maggio 2026. Al via del torneo ci saranno 26 squadre provenienti dalla Serie A e Serie B, selezionate in base alla classifica della passata stagione. Un torneo che promette grande spettacolo e sfide emozionanti tra le migliori formazioni del calcio femminile italiano. L’ Inter Women, che ha chiuso la scorsa stagione in una posizione di rilievo, è stata inserita tra le prime otto teste di serie, grazie alla graduatoria d’accesso. 🔗 Leggi su Internews24.com

