Coppa Italia Cagliari-Frosinone | le probabili formazioni
Il Frosinone affronta il Cagliari nella gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Alvini ha convocato per la sfida di domani parecchi giovani, lasciando a casa molti titolari.Saranno infatti assenti: Monterisi, Marchizza, Kone, Zilli, Raimondo e Ghedjemis, oltre agli infortunati Sherri. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: coppa - italia
