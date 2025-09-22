I primi otto 16esimi di finale d i Coppa Italia saranno trasmessi in diretta su Mediaset, ecco il calendario completo e i telecronisti. Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 20252026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Da martedì 23 a giovedì 25 settembre riparte la competizione nazionale con i 16esimi di finale: otto match concentrati in tre giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia1 e sul 20. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Coppa Italia 2025-26, il calendario dei 16esimi di finale, in diretta su Mediaset