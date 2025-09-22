Coppa Italia 2025-26 il calendario dei 16esimi di finale in diretta su Mediaset
I primi otto 16esimi di finale d i Coppa Italia saranno trasmessi in diretta su Mediaset, ecco il calendario completo e i telecronisti. Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 20252026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Da martedì 23 a giovedì 25 settembre riparte la competizione nazionale con i 16esimi di finale: otto match concentrati in tre giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia1 e sul 20. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: coppa - italia
11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid
La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Gimenez, la Coppa Italia per scacciare i fantasmi. Turnover Allegri e torna Maignan #milan #gimenez #milanlecce #coppaitalia - X Vai su X
Prossima partita ? Sedicesimi Coppa Italia Frecciarossa @udinesecalcio Martedì 23 settembre ? 18:30 Bluenergy Stadium #UdinesePalermo #CoppaItaliaFrecciarossa - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 | #VeronaVenezia: acquista il tuo biglietto a un prezzo speciale con 'We Are Hellas'; Pronostico Milan-Lecce | Coppa Italia 2025/26; Ufficiali le date della Supercoppa italiana 2025/26: si gioca ancora in Arabia.
Coppa Italia 2025/26, al via i sedicesimi: tutti gli incroci in vista degli ottavi - Settimana molto importante per Bologna e Roma che faranno il loro esordio in Europa League: i rossoblù ... Da fantamaster.it
Milan–Lecce di Coppa Italia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming gratis - Milan–Lecce di Coppa Italia in tv e streaming gratis: martedì 23 settembre ore 21 su Italia 1 e in diretta su Mediaset Infinity. Riporta milanosportiva.com