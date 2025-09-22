Coppa Italia 2025 2026 da domani il secondo turno | gli orari delle partite e dove vederle in tv
La Coppa Italia Frecciarossa entra nel vivo con il secondo turno della competizione. Anche in questo caso la squadra considerata più forte giocherà in casa, in turno unico. Già qualificate agli ottavi di diritto le prime sette della serie A dello scorso anno: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio. Qualificato di diritto anche il Bologna, che ha vinto la Coppa Italia 20242025. Tra le squadre più blasonate, scende in campo il Milan, finalista della scorsa edizione, che dovrà conquistarsi il passaggio agli ottavi a San Siro contro il Lecce. Il Cagliari ospiterà il Frosinone, l’Udinese affronterà il Palermo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
