Osimo (Ancona), 22 settembre 2025 – Quando si corre a Campocavallo la tradizione ciclistica viene sempre onorata al meglio dai corridori, anche gli esordienti impegnati nella 56esima Coppa Beata Vergine Addolorata hanno regalato spettacolo al numeroso pubblico, specie gli esordienti del secondo anno che si sono dati battaglia sin dal primo giro per conquistare una delle gare più longeve di tutto il centro Italia. Ai nastri di partenza di sono presentati 47 esordienti del primo anno e 38 del secondo pronti a sfidarsi nel circuito pianeggiante di 7,7 km, da ripetere rispettivamente 5 e 6 volte. La manifestazione, promossa dal Club Ciclistico Campocavallo, ha richiamato le più forti squadre della categoria di Marche, Abruzzo, Umbria ed Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coppa di Campocavallo 2025: Alessandro Pazzaglini domina la 56esima edizione

