Copenaghen allarme droni | stop a decolli e atterraggi nello scalo principale

Tgcom24.mediaset.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aeroporto internazionale della capitale danese ha sospeso le operazioni dalle 20:30 dopo l’avvistamento di due o tre droni di grandi dimensioni. Almeno 35 voli sono stati dirottati verso altri scali mentre la polizia indaga sull’accaduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

