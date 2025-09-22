Copenaghen allarme droni | stop a decolli e atterraggi nello scalo principale
L'aeroporto internazionale della capitale danese ha sospeso le operazioni dalle 20:30 dopo l’avvistamento di due o tre droni di grandi dimensioni. Almeno 35 voli sono stati dirottati verso altri scali mentre la polizia indaga sull’accaduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: copenaghen - allarme
Allarme droni: chiuso l’aeroporto di Copenaghen
Cumuli di rifiuti in strada: i residenti lanciano l’allarme Ingombranti e buste dell’immondizia, anche al centro della corsia I cittadini della zona di via Copenaghen che comprende anche una serie di traverse, o almeno una buona parte di loro, ma a… - X Vai su X
Mentre a Bruxelles la presidente della Commissione Ursula von der Leyen annunciava il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia e a Copenaghen i ministri finanziari dell’Eurozona discutevano con la presidente della Bce Christine Lagarde dell’ipotesi di un - facebook.com Vai su Facebook
Danimarca, l'aeroporto di Copenhagen chiuso: «Avvistati droni sospetti». Cancellate le partenze, dirottati i voli in arrivo; Ucraina, Trump: Paesi Nato smettano di acquistare petrolio russo; Guerra, ultime notizie. Gaza, ucciso l’uomo simbolo del linciaggio di Ramallah. Pioggia droni Kiev su Russia, «abbattuti 113 su 4 regioni.
Allarme droni all'aeroporto di Copenaghen, scalo chiuso - L’aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso a seguito del rilevamento di alcuni droni sospetti che sorvolavano lo scalo. Scrive gds.it
Droni sull’aeroporto di Copenaghen: scalo chiuso - L’aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso a seguito del rilevamento di alcuni droni sospetti che sorvolavano lo scalo. Segnala ilsole24ore.com