Coordinatore cittadino di Fratelli d' Italia aggredito da un commerciante
Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Caserta, Paolo Santonastaso, aggredito dal titolare di un locale. L’aggressione si è verificata nella serata di domenica in via San Giovanni. Secondo la versione di Santonastaso, l’esercente avrebbe occupato con tavolini e con lo scooter entrambi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Fratelli d'Italia, nuovo coordinatore cittadino: vince la linea Caroli
Antonio Squarcella nuovo coordinatore cittadino di Noi Moderati a San Giovanni Rotondo
Misterbianco: nominato il nuovo assessore Francesco Basile Il Sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha ufficializzato la nomina del nuovo assessore comunale. Si tratta di Francesco Basile, espressione di Fratelli d’Italia, già coordinatore cittadino del partit - facebook.com Vai su Facebook
San Giovanni Rotondo, nominato coordinatore cittadino Noi Moderati: è dirigente sindacale Antonio Squarcella #SANGIOVANNIROTONDO #CENTRODESTRA #NOMINA https://tinyurl.com/ythy6x6t - X Vai su X
Savona, Fratelli d’Italia a congresso spaccata in due: Debenedetti e Marino i coordinatori in pole - Savona – Dopo lo streppo a livello provinciale, con le dimissioni (sbattendo la porta) dell’ex commissario Claudio Cavallo, ora Fratelli d’Italia riparte da Savona. Riporta ilsecoloxix.it
RINALDI Manfredonia, entusiasmo in Fratelli d’Italia per la candidatura di Liliana Rinaldi alle regionali 2025 - “La candidatura di Liliana Rinaldi – afferma Lo Riso – rappresenta una garanzia per Manfredonia e per l’intera provincia di Foggia. Secondo statoquotidiano.it