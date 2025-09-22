Convivialità e solidarietà tra i sapori d’autunno | la grande Castagnata di AsSoFa
Da venerdì 26 settembre a domenica 28 settembre l'associazione As.So.Fa. apre nuovamente le porte della casa famiglia di Verano di Podenzano invitando tutti alla castagnata, un'occasione di festa e condivisione, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e resa possibile dall'amicizia con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
