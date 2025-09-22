#convieneSaperlo anche a scuola 2025-2026 | aperte le iscrizioni al concorso di AGCM e MIMIT per le scuole secondarie di I e II grado

Il concorso #convieneSaperlo (anche a scuola) 2025-2026 riparte ufficialmente! Gli insegnanti possono già iscrivere le classi delle scuole medie e superiori all’iniziativa dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Ministero per le Imprese e il Made in Italy. Inizia il percorso didattico alla scoperta dei diritti dei consumatori. Iscrizioni aperte! Torna anche quest’anno . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: convienesaperlo - scuola

NEWS Aperte le iscrizioni per il concorso #convieneSaperlo (anche a scuola) 2025-2026! ? Con la tua classe delle superiori di I o II grado inizia un percorso interattivo sui diritti dei consumatori! Regolamento e premi http://convienesaperlo.it - X Vai su X

NEWS ? Sono finalmente aperte le iscrizioni per la nuova edizione del contest concorso #convieneSaperlo (anche a scuola) 2025-2026! ? Sei un insegnante delle superiori di I o II grado? Vuoi coinvolgere la tua classe in un percorso interattivo sui diritti - facebook.com Vai su Facebook

convieneSaperlo (anche a scuola) 2025-2026: aperte le iscrizioni al concorso di AGCM e MIMIT per le scuole secondarie di I e II grado.; ConvieneSaperlo (anche a scuola) 2025-2026: torna il concorso di AGCM e MIMIT per coinvolgere le tue classi e scoprire insieme i diritti dei consumatori.

Inizio scuola, il calendario scolastico 2025-2026 con tutte le date - Vediamo i calendari scolastici delle diverse Regioni e il giorno in cui inizia la scuola nel 2025. Segnala money.it

Ritorno a scuola 2025/2026: le date ufficiali e il calendario regione per regione - Tutte le novità sull’anno scolastico, dalle date ufficiali alle regole su ... Riporta alfemminile.com