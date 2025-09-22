Controlli nel bar a Fiorenzuola | sanzioni per 13mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, con il supporto dei militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza, hanno svolto un controllo coordinato in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande gestito da un 48enne. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it