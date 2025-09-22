Controlli in bancarelle cantieri e ristoranti contro il lavoro nero | raffica di multe da Monreale a Cefalù

Lavoratori in nero nelle bancarelle o nei cantieri edili e gravi carenze sotto il profilo della sicurezza. È il quadro riscontro al termine dei controlli effettuati dai carabinieri del Gruppo tutela lavoro che, con il supporto dei colleghi delle stazioni locali, hanno ispezionato ambulanti e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - bancarelle

Street food e bancarelle al Foro Italico, scattano i controlli del Nas: sequestrata "storica" attività abusiva https://ift.tt/IgxEyds - X Vai su X

Aggiornamento ufficiale – Ostreopsis ovata Si comunica che, dagli ultimi controlli effettuati nella giornata di ieri dall’ARPAM, i valori relativi alla presenza dell’alga Ostreopsis ovata sono rientrati nei parametri di sicurezza dal punto di vista del rischio sanitari - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro nero nel Palermitano: multe da 80mila euro a cantieri, bancarelle, ristoranti e bar.

Lavoro nero nel Palermitano: multe da 80mila euro a cantieri, bancarelle, ristoranti e bar - Dopo i controlli per lavoro nero e violazioni in materia di sicurezza da parte dei militari, un ristorante di Cefalù è stato chiuso ... Scrive meridionews.it

Palermo, lavoro nero e sicurezza: multe ad ambulanti e cantieri edili - PALERMO – I Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Palermo coadiuvati dai militari delle Compagnie Carabinieri di Carini, Cefalù, Corleone, Monreale, Misilmeri, Petralia Sottana, hanno effettuato una ... Segnala livesicilia.it