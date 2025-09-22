Controlli del territorio ad Acireale segnalati tre assuntori di droga | denunciato 41enne ubriaco alla guida
I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia e della stazione di Acireale hanno messo in atto un ampio dispositivo di controllo, concentrato soprattutto nelle aree urbane di maggiore affluenza. Le pattuglie hanno presidiato le principali vie d’accesso ai centri abitati e gli svincoli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Controlli del territorio ad Acireale, segnalati tre assuntori di droga: denunciato 41enne ubriaco alla guida
Controllo del territorio ad Acireale: denunciato un uomo ubriaco alla guida, segnalazioni per droga e sanzioni - L’uomo, è stato pertanto denunciato per “guida sotto l’influenza dell’alcool”, con il ritiro immediato della patente di guida, in attesa del Decreto prefettizio che disporrrà la sospensione del ... Si legge su catanianews.it
