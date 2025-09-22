Controllato dai poliziotti si dà a una rocambolesca fuga | arrestato

FIRENZE – . Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Firenze, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei fenomeni di illegalità nel centro città, le volanti di via Zara hanno arrestato un 40enne per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio. Il soggetto, alla vista dei poliziotti, dopo un iniziale atteggiamento collaborativo, si è dato a precipitosa fuga, prima, a bordo della sua bicicletta, e, successivamente, a piedi, lanciando il mezzo contro gli operatori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it