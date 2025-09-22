Contributi per mensa scolastica l’amministrazione stanzia 55 mila euro
Contributi per la mensa scolastica, aperti i termini per presentare le domande. C’è tempo fino alle ore 12 di lunedì 3 novembre 2025 per inoltrare le richieste. I beneficiari delle agevolazioni sono le famiglie residenti in cui sono presenti bambini iscritti e frequentanti le scuole primarie. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: contributi - mensa
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE A SPORTELLO per l'assegnazione di contributi per l’abbattimento delle spese per la mensa scolastica sostenute dalle famiglie con bambini da 3 a 6 anni che hanno frequentato la scuola dell’inf - facebook.com Vai su Facebook
Mense scolastiche: contributi a 70 nuclei - L'amministrazione comunale di Cattolica ha erogato quasi 52mila euro per sostenere 70 nuclei famigliari in difficoltà, offrendo contributi per la mensa scolastica a famiglie con figli che frequentano ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Detrazione mensa scolastica 2024/ Come ottenerla e non perderla (ultime notizie 2 agosto 2024) - Per fortuna l’ente fiscale italiano ammette la detrazione della mensa scolastica 2024 per i costi sostenuti nel precedente anno (2023). Riporta ilsussidiario.net