Contributi per mensa scolastica l’amministrazione stanzia 55 mila euro

Contributi per la mensa scolastica, aperti i termini per presentare le domande. C’è tempo fino alle ore 12 di lunedì 3 novembre 2025 per inoltrare le richieste. I beneficiari delle agevolazioni sono le famiglie residenti in cui sono presenti bambini iscritti e frequentanti le scuole primarie. 🔗 Leggi su Riminitoday.it