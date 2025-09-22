Contrattazione integrativa boom nella scuola | oltre il 90% 10% in più rispetto al 2023 I dati del rapporto ARAN

Nel corso del 2024, l’ARAN ha rilevato un aumento significativo dell’attività negoziale nelle pubbliche amministrazioni, in particolare nei comparti Istruzione e Ricerca e Funzioni Locali, entrambi attestati su un +10% rispetto all’anno precedente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Possibilità di inserire, in sede di contrattazione integrativa annuale, una clausola che preveda di destinare alla performance le risorse non utilizzate nello stesso https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/45081/… - X Vai su X

#Sanità integrativa estesa a 235mila docenti e ATA #precari con nuovi fondi: dal 2026 copertura sanitaria anche per i contratti fino al 30 giugno. - facebook.com Vai su Facebook

Contrattazione integrativa, boom nella scuola: oltre il 90% (10% in più rispetto al 2023). I dati del rapporto ARAN; Boom di corsi Pnrr per docenti, ma non hanno l'obbligo di partecipare: la formazione fuori orario va retribuita; ELEZIONI RSU 2022.

Scuola: come funziona l’assicurazione sanitaria integrativa/ 3mila euro l’anno a docenti e personale ATA - Approvata l'assicurazione sanitaria integrativa per il persone della scuola: come funziona il rimborso da 3mila euro all'anno per docenti e personale ATA È stata approvata nella giornata di ieri – ed ... ilsussidiario.net scrive

Decreto legge PA, arriva l'assicurazione sanitaria integrativa per il personale della scuola - La misura si avvale di un impegno finanziario del ministero dell'Istruzione e del Merito, pari a 220 milioni di euro in 5 anni. Lo riporta ilsole24ore.com