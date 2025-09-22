Contrada Archi la strada tradita | anni di attese e promesse mancate

Contrada Archi è stata abbandonata. Non da ieri, non da un mese: da anni. I residenti lo ripetono come un rosario: la strada che avevano allargato con le proprie mani, cedendo pezzi di terreno al Comune, oggi è tornata una trappola.Erbacce che divorano l’asfalto, acqua stagnante che marcisce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it