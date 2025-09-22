continuano i live di ghigo renzulli dal 17 ottobre 2025

Prosegue il tour di presentazione di “Dizzy”, l’ultimo album di Ghigo Renzulli, uscito il 6 dicembre 2024. Dal 17 ottobre 2025 a Sassari Ghigo Renzulli proseguirà con il tour sul suo ultimo album “Dizzy”, una serie di concerti in giro per l’Italia. Il chitarrista e compositore, noto per la sua lunga carriera e per essere uno degli storici compositori della musica italiana, si esibirà dal vivo con la sua band, portando sul palco i brani del suo ultimo album strumentale ricco di energia e passione. Prossimi appuntamenti: 17 ottobre – Sassari, Teatro Civico 18 ottobre – Cagliari, Fabrik 24 ottobre – Taneto di Gattatico (RE), Fuori Orario 15 novembre – San Giovanni Lupatoto (Vr), Damage Inc. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

