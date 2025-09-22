Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Dopo il pareggio contro il Verona è tempo di riposo per la Juve. Bianconeri che poi inizieranno a pensare alla sfida casalinga di sabato 27 settembre contro l’Atalanta, ore 18.00. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: si inizia a pensare alla sfida contro l’Atalanta