Continassa Juve | si inizia a pensare alla sfida contro l’Atalanta

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Dopo il pareggio contro il Verona è tempo di riposo per la Juve. Bianconeri che poi inizieranno a pensare alla sfida casalinga di sabato 27 settembre contro l’Atalanta, ore 18.00. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

