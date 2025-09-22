Continassa Juve | si inizia a pensare alla sfida contro l’Atalanta
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Dopo il pareggio contro il Verona è tempo di riposo per la Juve. Bianconeri che poi inizieranno a pensare alla sfida casalinga di sabato 27 settembre contro l'Atalanta, ore 18.00. Infortunati Juve: il punto dall'infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro.
Continassa Juve: in campo alla vigilia del Real Madrid, le ultime novità dagli USA sulla probabile formazione di Tudor
Continassa Juve: è il giorno dell’ottavo di finale contro il Real Madrid, le ultime sulle scelte di formazione di Tudor
Juve, si riparte a fine luglio: appuntamento alla Continassa, poi ritiro in Germania
Training Center | Si inizia a pensare all'Udinese; Gioco, infortuni, entusiasmo: la Juve crede davvero nella rimonta scudetto?; La spina Juve si stacca così: l'obiettivo Mondiale e il ritiro come Motta.
Openda Juve, clamoroso dalla Continassa: Tudor avrebbe preferito un altro attaccante. Il nome nel mirino del tecnico croato - Openda Juve, la preferenza del tecnico era per un centravanti con caratteristiche diverse: ora si studia un nuovo modulo per il belga Un acquisto di altissimo livello, un potenziale crac per l’attacco ... juventusnews24.com scrive
Tuttosport - Lookman nei pensieri della Juventus: Comolli a lavoro per il sostituto di Vlahovic - Anche a Gennaio, aggiunge Tuttosport, ci sono i presupposti tecnici ed economici per pensare che Lookman farebbe comodo alla Juventus. Lo riporta ilbianconero.com