Conte | Sento parlare di grande mercato Abbiamo comprato tanti calciatori ma il grande mercato è un'altra cosa

Antonio Conte a Sky dopo la vittoria per 3-2 sul Pisa: Calo mentale nel finale di partita. «Mai facile vincere. Avevo messo in guardia tutti i giocatori sul Pisa per i dati fisici, sono primi in tutto. Hanno calciatori molto forti fisicamente. Quando fai la partita e lascia campo aperto, diventa più difficile contro giocatori forti fisicamente. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica anche a fare le diagonali. Abbiamo messo fieno in cascina con quattro vittorie. Il campionato è molto equilibrato, ci sono sei sette squadre in lotta». «Lucca? quando io predico calma, prudenza, non voglio mettere le mani avanti.

Fabio Grosso: «Sono un esordiente in Serie A, con il Sassuolo mi sento pronto. A Conte chiesi di non convocarmi… Il rigore del 2006? Le parole non rendono le emozioni»

“Scudetto? Il Napoli parte favorito, ma in Champions serve pazienza. Sento che c’è una pecca nella mia carriera”: ecco il nuovo Conte

“Scudetto? Il Napoli parte favorito, ma in Europa serve un percorso. Sento che c’è una pecca nella mia carriera”: ecco il nuovo Conte

Lele Adani: "Sento dire ovunque 'Chivu non è da Inter'. Questo ragazzo ha 13 partite da allenatore in Serie A, se scelgo lui cosa penso? Che mi diventa subito Antonio Conte? Qualcuno lo credeva, io no. Ma se la società mi ha detto che è un allenatore bra

Buffon sul mercato del Napoli: "Quando ho sentito parlare Conte mi è venuto da ridere" Gigi Buffon ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte sul mancato arrivo di un sostituto di Kvaratskhelia: "Le parole di Conte sul mercato? In un momento in c

A Sky: «Abbiamo preso nove calciatori, ossia mezza squadra, vengono da realtà diverse. Bisogna avere pazienza, accettare l'errore, aspettare. Ci vuole pazienza». CONTE: "TRE PUNTI PESANTI, MA SERVE PAZIENZA. IL GRANDE MERCATO È UN'ALTRA COSA Mixed zone, Conte: "Non so se fosse giusta l'espulsione di Di Lorenzo perché non l'ho rivista, ma certamente ha rovinato la partita".

Conte: "Sogniamo coi tifosi. Sento le responsabilità, dovrò parlare con De Laurentiis"