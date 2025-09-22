Conte sbotta in TV sul mercato del Napoli | Mica abbiamo preso giocatori da 60 milioni

Il tecnico ribatte punto per punto quando sente dire che la sua squadra ha una rosa completa. E dopo la vittoria col Pisa chiarisce: "Noi non abbiamo una rosa rodata a differenza delle altre squadre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: conte - sbotta

Fiorentina, che disastro. Sconfitta in casa con il Como e solo due punti in classifica. Violafun sbotta: "Siamo di fronte a dei criminali calcistici!". #fiorentina #calcio #serieA #violafun #calciomercato #sfogo - facebook.com Vai su Facebook

Conte sbotta in TV sul mercato del Napoli: Mica abbiamo preso giocatori da 60 milioni; Conte sbotta alla domanda sul mercato del Napoli: Che significa, non facciamo ridere le persone; Milan News – Conte nuovo allenatore: clamoroso annuncio in diretta TV.

Conte sbotta in TV sul mercato del Napoli: “Mica abbiamo preso giocatori da 60 milioni” - E dopo la vittoria col Pisa chiarisce: “Noi non abbiamo una rosa rodata a differenza delle altre squadre”. Si legge su fanpage.it

Napoli, Conte: che lite su Sky in diretta tv dopo il tris alla Fiorentina - Neanche i 3 punti tengono calmo l'allenatore del Napoli che dopo il successo con la Fiorentina polemizza ai microfoni di Sky con il giornalista Paolo Condò. Segnala sport.virgilio.it