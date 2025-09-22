Conte punge | Prudenza e calma A differenza di altre squadre non siamo rodati
Conte ha parlato nel post partita di Napoli Pisa ha parlato del situazione della sua squadra, non senza punge le dirette concorrenti al titolo. Il Napoli continua a fare il pieno di punti nelle prime quattro giornate di Serie A, battendo anche il Pisa nel Monday Night match allo Stadio Maradona. Nonostante una vittoria ottenuta non senza fatica, il tecnico Antonio Conte si è detto soddisfatto del risultato, ma ha ribadito l’importanza della prudenza e del rodaggio in vista di una stagione molto equilibrata. Conte, intervistato da Sky Sport, ha dichiarato: «Intanto mettiamo fieno in cascina in un campionato molto equilibrato, nel quale ci sono 6-7 squadre di livello». 🔗 Leggi su Internews24.com
Conte punge anche il Milan: “Le tre big sono state spodestate”
Conte punge: «A differenza di altre non siamo rodati».