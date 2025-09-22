Conte primo con il brivido e tra le polemiche arbitrali | il Napoli supera 3-2 il Pisa

Azzurri in vetta dopo la vittoria contro i toscani: il successo però arriva tra paura e polemiche Gol, emozioni e polemiche. Il posticipo del lunedì del Maradona ha portato in scena tutto questo. La vittoria azzurra contro il Pisa ha portato il Napoli in cima alla classifica in solitaria, staccando la Juventus. Napoli-Pisa 3-2, azzurri primi in classifica (LaPresse) – Calciomercato.it Il match si era aperto con un brivido per i partenopei con un contatto in area azzurra tra De Bruyne e Leris. La revisione al Var però ha portato il direttore di gara ad assegnare un calcio di punizione a favore dei padroni di casa, punendo il tocco con la mano di Leris. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

