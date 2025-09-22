Conte primo con il brivido e tra le polemiche arbitrali | il Napoli supera 3-2 il Pisa
Azzurri in vetta dopo la vittoria contro i toscani: il successo però arriva tra paura e polemiche Gol, emozioni e polemiche. Il posticipo del lunedì del Maradona ha portato in scena tutto questo. La vittoria azzurra contro il Pisa ha portato il Napoli in cima alla classifica in solitaria, staccando la Juventus. Napoli-Pisa 3-2, azzurri primi in classifica (LaPresse) – Calciomercato.it Il match si era aperto con un brivido per i partenopei con un contatto in area azzurra tra De Bruyne e Leris. La revisione al Var però ha portato il direttore di gara ad assegnare un calcio di punizione a favore dei padroni di casa, punendo il tocco con la mano di Leris. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: conte - primo
Meloni supera Conte: è al governo da 989 giorni. Berlusconi ancora primo
«Re Kevin» sbarca in città, oggi il primo giorno con Conte
Napoli accoglie De Bruyne: oggi il primo incontro con Antonio Conte
Primo piano | Stretta sulle e-bike “truccate”. Conte: “Sono pericoli pubblici” - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-Napoli, Conte: "Primo momento della verità, stagione complessa ma squadra pronta" Il tecnico dei partenopei alla vigilia della sfida con la Viola: "Serve pazienza con i nuovi. Il Fantacalcio? Già troppe pressioni" - X Vai su X
Torino-Napoli 0-1, è fuga per Antonio Conte: per essere grandi basta un gol; L'Inter non molla: ora è a -1 dal Napoli (tra le polemiche); Conte primo con il brivido e tra le polemiche arbitrali: il Napoli supera 3-2 il Pisa.
Scuola, Conte: costi da brivido per famiglie ma Governo spende in armi - (askanews) – “Mentre il Governo copre d’oro l’industria delle armi e non tassa di 1 euro gli extraprofitti bancari, i genitori si trovano a fare i conti con una prima campanella da brivi ... Secondo askanews.it