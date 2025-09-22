Conte | Buongiorno? Speriamo non sia niente di che altrimenti il ragazzo deve andare a farsi benedire
Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Pisa Le parole di Conte. Si arrivava da due giorni di preparazione, si è rivelata una partita complicata, ma sono arrivati i tre punti e la vetta della classifica. « Eravamo in vetta alla classifica. Partire con quattro vittorie non è mai semplice, averlo fatto ci dà soddisfazione. Noi abbiamo fatto un mercato perché abbiamo dovuto riempire una rosa che non esisteva, poi che sia importante o meno è da valutare. Abbiamo preso dei calciatori che vengono da altre realtà e ci vuole pazienza. Per noi questo sarà l’anno più complesso in assoluto perché a differenza delle altre squadre che hanno già vissuto questo, noi ci ritroviamo con calciatori che hanno bisogno di esperienza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: conte - buongiorno
Napoli, ecco come stanno Buongiorno e Gilmour: l’annuncio di Conte
Buongiorno non migliora: il Napoli punta un altro difensore | È un vecchio pallino di Conte
Conte sul suo Napoli «Così gestirò Milinkovic e Meret. Buongiorno a Beukema, Lucca, De Bruyne, Ndoye e Lang»
Buongiorno Napoli con le parole di Antonio Conte in conferenza stampa al termine della grande vittoria di ieri sera - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli, #Conte: “#Buongiorno ha fatto dei passi importanti sulla via del recupero. Adesso lo vedo molto più sciolto in allenamento, si sta avvicinando al rientro dall’inizio, a partita in corso. Devo fare delle valutazioni. Presto, prestissimo lo vedremo in campo”. - X Vai su X
A Dazn su Milan-Napoli: «Sappiamo benissimo che il Milan è un'altra squadra che lo scorso anno ha fatto la Champions: la struttura della squadra è quella. I calciatori importanti sono quelli da 50-60-70 milioni».; Napoli-Pisa 3-2, Conte: «Non era facile partire con 4 vittorie su 4»; Alla Gazzetta: «Non ho mai saputo vendermi. Nel 1993, la Samp prese Platt, Gullit, Evani e me, il più scarso di tutti, ma non su Fifa 97»..
Conte: «Buongiorno? Speriamo non sia niente di che, altrimenti il ragazzo deve andare a farsi benedire» - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Pisa ... ilnapolista.it scrive
Napoli, Conte a DAZN: “12 punti in cascina, su Buongiorno..” - Antonio Conte ha commentato la vittoria del Napoli contro il Pisa ai microfoni di DAZN, sottolineando la complessità del lavoro con una squadra rinnovata ... Lo riporta gonfialarete.com