Conte | Buongiorno? Speriamo non sia niente di che altrimenti il ragazzo deve andare a farsi benedire

Ilnapolista.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Pisa Le parole di Conte. Si arrivava da due giorni di preparazione, si è rivelata una partita complicata, ma sono arrivati i tre punti e la vetta della classifica. « Eravamo in vetta alla classifica. Partire con quattro vittorie non è mai semplice, averlo fatto ci dà soddisfazione. Noi abbiamo fatto un mercato perché abbiamo dovuto riempire una rosa che non esisteva, poi che sia importante o meno è da valutare. Abbiamo preso dei calciatori che vengono da altre realtà e ci vuole pazienza. Per noi questo sarà l’anno più complesso in assoluto perché a differenza delle altre squadre che hanno già vissuto questo, noi ci ritroviamo con calciatori che hanno bisogno di esperienza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte buongiorno speriamo non sia niente di che altrimenti il ragazzo deve andare a farsi benedire

© Ilnapolista.it - Conte: «Buongiorno? Speriamo non sia niente di che, altrimenti il ragazzo deve andare a farsi benedire»

In questa notizia si parla di: conte - buongiorno

Napoli, ecco come stanno Buongiorno e Gilmour: l’annuncio di Conte

Buongiorno non migliora: il Napoli punta un altro difensore | È un vecchio pallino di Conte

Conte sul suo Napoli «Così gestirò Milinkovic e Meret. Buongiorno a Beukema, Lucca, De Bruyne, Ndoye e Lang»

A Dazn su Milan-Napoli: «Sappiamo benissimo che il Milan è un'altra squadra che lo scorso anno ha fatto la Champions: la struttura della squadra è quella. I calciatori importanti sono quelli da 50-60-70 milioni».; Napoli-Pisa 3-2, Conte: «Non era facile partire con 4 vittorie su 4»; Alla Gazzetta: «Non ho mai saputo vendermi. Nel 1993, la Samp prese Platt, Gullit, Evani e me, il più scarso di tutti, ma non su Fifa 97»..

conte buongiorno speriamo siaConte: «Buongiorno? Speriamo non sia niente di che, altrimenti il ragazzo deve andare a farsi benedire» - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Pisa ... ilnapolista.it scrive

conte buongiorno speriamo siaNapoli, Conte a DAZN: “12 punti in cascina, su Buongiorno..” - Antonio Conte ha commentato la vittoria del Napoli contro il Pisa ai microfoni di DAZN, sottolineando la complessità del lavoro con una squadra rinnovata ... Lo riporta gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Buongiorno Speriamo Sia