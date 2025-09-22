Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Pisa Le parole di Conte. Si arrivava da due giorni di preparazione, si è rivelata una partita complicata, ma sono arrivati i tre punti e la vetta della classifica. « Eravamo in vetta alla classifica. Partire con quattro vittorie non è mai semplice, averlo fatto ci dà soddisfazione. Noi abbiamo fatto un mercato perché abbiamo dovuto riempire una rosa che non esisteva, poi che sia importante o meno è da valutare. Abbiamo preso dei calciatori che vengono da altre realtà e ci vuole pazienza. Per noi questo sarà l’anno più complesso in assoluto perché a differenza delle altre squadre che hanno già vissuto questo, noi ci ritroviamo con calciatori che hanno bisogno di esperienza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «Buongiorno? Speriamo non sia niente di che, altrimenti il ragazzo deve andare a farsi benedire»