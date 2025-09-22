Conte a Sky dopo Napoli Pisa | Non è mai facile vincere Scudetto? Ci sono sei-sette squadre di ottimo livello Questa stagione sarà la più complessa
Conte a Sky dopo Napoli Pisa: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei partenopei dopo il match vinto. Antonio Conte parla a Sky dopo la vittoria del Napoli contro il Pisa e il sorpasso in classifica della Juve. PAROLE – «Non è mai facile vincere. Abbiamo giocato contro una squadra fisica: ha corsa e accelerazione, oltre ad un’intensità che la inserisce tra le prime per questi dati. Quando hai avversari che reggono i contrasti, diventa un problema. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a fare le diagonali con i centrocampisti: siamo però contenti di aver fatto quattro vittorie, ci sono sei-sette squadre di ottimo livello». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Conte: "Questa la stagione più complessa per il Napoli. A differenza di altri, non siamo rodati" - Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sofferta vittoria contro il Pisa per 3- Segnala corrieredellosport.it
