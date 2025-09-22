Contatto visivo | quando uno sguardo non si stacca cosa racconta davvero
Incontri, colloqui, conversazioni quotidiane: il contatto visivo è una parte centrale della comunicazione umana. Ma cosa succede quando qualcuno ci fissa senza mai distogliere lo sguardo? Quella che può sembrare attenzione o interesse, a volte nasconde insicurezze, tentativi di controllo o bisogni emotivi profondi. Capire cosa si cela dietro uno sguardo insistente richiede sensibilità, conoscenze . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Il significato del contatto visivo nelle relazioni interpersonali
"Chi è buono lo si vede dagli occhi" è un detto popolare che significa che le qualità di una persona, come la bontà e l'onestà, possono essere riconosciute attraverso la sua espressione e il contatto visivo. Gli occhi sono spesso considerati la "finestra dell'anim