Consulenti lavoro analisi delle nuove regole del Concordato preventivo biennale

(Adnkronos) – Le nuove regole del Concordato preventivo biennale introdotte dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 812025) e, in particolare, le ricadute su professionisti, associazioni e società tra professionisti (stp). La Fondazione studi consulenti del lavoro, con l’approfondimento 'Cpb: nuove cause di esclusione e cessazione per autonomi, associazioni professionali e Stp' accende i riflettori sulle modifiche . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: consulenti - lavoro

Lavoro, Poste Italiane cerca consulenti finanziari in provincia di Monza e Brianza

Assemblea annuale dei consulenti del lavoro di Novara

Assemblea annuale dei consulenti del lavoro di Novara

TG Fiscale Consulenti del Lavoro del Veneto " : : , " Venerdì 26 settembre 2025 ? dalle ore 09.00 alle ore 11.00 - facebook.com Vai su Facebook

Una nuova casa per i Consulenti del Lavoro di Napoli Il 16 settembre 2025 abbiamo inaugurato la nuova sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli in Piazza Municipio 84. https://facebook.com/cpoconsulentilavoronapoli/posts/pfbid038FypRipsqy - X Vai su X

Consulenti lavoro, analisi delle nuove regole del Concordato preventivo biennale; Lavoro, fisco e previdenza: l’analisi delle principali novità di inizio anno; Reddito di lavoro autonomo: l’analisi dei Consulenti del lavoro sul decreto fiscale.

Consulenti lavoro, analisi delle nuove regole del Concordato preventivo biennale - Consigli pratici per i professionisti per evitare l’esclusione o la cessazione dal regime e pesanti ripercussioni fiscali ... Lo riporta msn.com

Fringe, welfare e premi: l’analisi dei Consulenti del Lavoro - L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina le recenti novità normative e di prassi legate al welfare aziendale, ai fringe benefit e ai premi di risultato, fornendo uno ... Da ipsoa.it