Consiglio permanente CEI a Gorizia Card Zuppi | Guerra fallimento politica e umanità

Tv2000.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperto questo pomeriggio a Gorizia il Consiglio episcopale permanente della CEI, con l’introduzione del Cardinale Presidente Zuppi. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

consiglio permanente cei a gorizia card zuppi guerra fallimento politica e umanit224

© Tv2000.it - Consiglio permanente CEI a Gorizia. Card. Zuppi: “Guerra fallimento politica e umanità”

