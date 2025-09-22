Consiglio Comunale saltato per mancanza di numero legale Bassolino | Assurdo

Napolitoday.it | 22 set 2025

E' saltato il Consiglio Comunale indetto per oggi 22 settembre per mancanza del numero legale. Non mancano le polemiche.Il consigliere comunale ed ex Sindaco e presidente della Regione Antonio Bassolino: “Era convocato per il pomeriggio di oggi il consiglio comunale di Napoli. Poi, su richiesta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

