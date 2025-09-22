Consiglio Comunale saltato per mancanza di numero legale Bassolino | Assurdo
E' saltato il Consiglio Comunale indetto per oggi 22 settembre per mancanza del numero legale. Non mancano le polemiche.Il consigliere comunale ed ex Sindaco e presidente della Regione Antonio Bassolino: “Era convocato per il pomeriggio di oggi il consiglio comunale di Napoli. Poi, su richiesta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: consiglio - comunale
Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video
Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video
Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento delle Consulte
[#IlTuoComune] Il Consiglio Comunale di #ZolaPredosa è convocato in seduta ordinaria e pubblica per mercoledì 24 settembre alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Municipio. Consulta l'Ordine del giorno https://gat.to/0le4q Segui la dire - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco di Milano Beppe #Sala a RTL: “Intesa con #Inter e #ACMilan su #SanSiro. Sulla cessione deciderà il Consiglio Comunale entro fine mese. L’impianto dovrà esser pronto per il 2031”. Domani tema all’ordine del giorno in giunta con delibera per ratific - X Vai su X
Consiglio Comunale saltato per mancanza di numero legale, Bassolino: Assurdo; Sul turismo Gambini fa slittare il dibattito al post-elezioni; COMUNE L'AQUILA: PD, SU RESPONSABILITA' MANCANZA NUMERO LEGALE CENTRODESTRA FARNETICA.
Riposto, Consiglio comunale: “Questo regolamento non s’ha da fare” - Non è stato approvato, con 8 voti favorevoli e 8 contrari, il Regolamento presentato dall’Amministrazione del sindaco di Riposto Davide Vasta sull’istituzione del servizio di vigilanza comunale per la ... Si legge su gazzettinonline.it
"Sul turismo Gambini fa slittare il dibattito al post-elezioni" - Anche nell’ultimo consiglio comunale il confronto è saltato per mancanza di numero legale. msn.com scrive