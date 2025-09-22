Consigliere regionale Enzo Alaia sotto inchiesta | si dichiara estraneo ai fatti

Avellinotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere regionale Enzo Alaia ha comunicato stamani di essere interessato da un’inchiesta della magistratura relativa a presunte irregolarità in vicende amministrative.“Cari amici, con la chiarezza che ha sempre contraddistinto il rapporto che ho con ognuno di voi, voglio essere io a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Consigliere regionale Enzo Alaia sotto inchiesta: si dichiara estraneo ai fatti; Enzo Alaia indagato, inchiesta sui concorsi in sanità; Avellino, Ance rilancia il progetto: «Treno per Napoli in 5 anni».

