Conservatorio Cimarosa di Avellino un autunno ricco di musica ricerca e contaminazioni

Un calendario denso di appuntamenti accompagna la programmazione culturale del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, con eventi che spaziano dal jazz alla musica contemporanea, dalle nuove tecnologie applicate alla didattica fino al dialogo con il mondo editoriale. INTERFERENZE - Musica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

