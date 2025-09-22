Consenso sui cookie una tantum integrato nel browser? Forse una legge europea per liberarsi dei pop-up continui
La Commissione europea starebbe valutando di semplificare il consenso ai cookie permettendo di impostare le preferenze una sola volta. 🔗 Leggi su Dday.it
Dopo "Mia Moglie" è arrivata anche la chiusura di "Phica". Gruppi, siti, chat dove la costante era sempre la stessa: pubblicare foto di donne senza il loro consenso e darle in pasto ai commenti peggiori.
Cookie senza consenso: multa di 150 milioni a Shein - Shein deve pagare 150 milioni di euro per aver copiato i cookie sui dispositivi senza il consenso degli utenti, come previsto dalla direttiva ePrivacy. Come scrive punto-informatico.it