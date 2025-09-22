Conjuring e demon slayer dominano il box office italiano da record
analisi del weekend al box office italiano: dominano horror e anime. Il panorama cinematografico nazionale durante il fine settimana appena trascorso si è distinto per la forte presenza di titoli legati a generi oscuri e prodotti giapponesi. La classifica degli incassi vede due protagonisti principali, uno appartenente al genere horror e l’altro all’animazione, che hanno attirato l’attenzione del pubblico superando tutte le altre uscite. La competizione tra queste produzioni ha evidenziato le preferenze degli spettatori italiani, confermando la popolarità di alcuni franchise consolidati. le performance dei film in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
MAGNUM:The Conjuring - il rito finale (14+): 16.30-19.00-21.30 120' MEDIUM: Duse (T): 16.30-19.00-21.30 120' MINIMUM 1: La valle dei sorrisi (T): 16.30-19.00-21.30 122' MINIMUM 2: Demon Slayer (T): 16.30 155' MINIMUM 2: The Life of Chuck (T): 19.30-
Top10 20/9/2025 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 THE CONJURING €247750 2 DEMON...€209484 3 DUSE €100867 4 MATERIAL LOVE €99245 5 THE LIFE OF CHUCK €88643 6 LA TOMBA DELLE...€87928 7 DOWNTON ABBEY €68652 8 LA VALLE DEI SORR
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba domina il box office italiano con un debutto da oltre 2,6 milioni in 4 giorni - Demon Slayer debutta con incassi record in Italia, mentre the conjuring e altri film mantengono risultati positivi, contribuendo a un aumento generale degli spettatori e degli introiti nel weekend
Demon Slayer sbanca il box office italiano, battendo record su record - 315 sale, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito ha registrato una media di 21.