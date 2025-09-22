Congresso Fimp ad Agrigento | pediatria in prima linea su vaccini obesità e innovazione digitale

Obesità infantile, vaccinazioni, tecnologia e responsabilità medica. Sono stati i temi al centro del congresso regionale organizzato dalla Federazione italiana medici pediatri (Fimp), che si è svolto ad Agrigento riunendo esperti da tutta Italia e un pubblico numeroso all’hotel Kaos.“La pediatria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it