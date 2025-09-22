Condò sicuro | Juve colpita da stress post-traumatico a Verona poteva andare anche peggio A centrocampo c’è un dilemma

Condò analizza il momento della Juve: il pari col Verona è figlio del 4-4 col Dortmund, mentre Koopmeiners è un caso da risolvere. Un’analisi lucida, che va oltre il semplice risultato e scava nelle pieghe psicologiche e tattiche del momento vissuto dalla Juventus. Sulle pagine del Corriere della Sera, la prestigiosa firma di Paolo Condò ha fatto il punto sulla squadra di Igor Tudor, reduce dal pareggio per 1-1 contro l’ Hellas Verona. Secondo il giornalista, la frenata dei bianconeri ha due cause ben precise: uno “stress post-traumatico” legato alla Champions League e un vero e proprio “dilemma” a centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

