Condò analizza la vittoria dell’Inter | Passi avanti ma ancora troppe contraddizioni

Internews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condò analizza la vittoria dellInter. Il giornalista del Corriere della Sera commenta il successo nerazzurro contro il Sassuolo. Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha analizzato l’ultima giornata di campionato, con particolare attenzione alla vittoria dell’ Inter contro il Sassuolo, un successo che interrompe la striscia negativa di due sconfitte consecutive in Serie A. Secondo Condò, la partita ha mostrato una Inter che ha fatto “tre passi avanti” ma che ha comunque vissuto momenti di sofferenza nel finale: «La più attardata delle grandi, l’Inter, ha fatto tre passi avanti vincendo una partita ricca di contraddizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

