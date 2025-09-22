Condò analizza la vittoria dell’Inter. Il giornalista del Corriere della Sera commenta il successo nerazzurro contro il Sassuolo. Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha analizzato l’ultima giornata di campionato, con particolare attenzione alla vittoria dell’ Inter contro il Sassuolo, un successo che interrompe la striscia negativa di due sconfitte consecutive in Serie A. Secondo Condò, la partita ha mostrato una Inter che ha fatto “tre passi avanti” ma che ha comunque vissuto momenti di sofferenza nel finale: «La più attardata delle grandi, l’Inter, ha fatto tre passi avanti vincendo una partita ricca di contraddizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Condò analizza la vittoria dell’Inter: «Passi avanti, ma ancora troppe contraddizioni»