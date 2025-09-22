Condannata ad altri quattro anni di carcere la giornalista cinese Zhang Zhan che aveva documentato l’inizio della pandemia a Wuhan

Zhang Zhan, la giornalista cinese che aveva documentato le prime fasi della pandemia da coronavirus a Wuhan, è stata condannata ad altri quattro anni di carcere, che vanno ad aggiungersi ai quattro già scontati. A riportare la notizia è staya Aleksandra Bielakowska, dirigente dell'organizzazione non profit Reporter senza frontiere (RSF). Il tribunale ha giudicato colpevole Zhan, detenuta in una prigione di Shangai, di aver «provocato alterchi e disordini», una formula molto vaga usata di frequente in Cina per incriminare i dissidenti. Come ha reso noto RSF, la giornalista era tornata in libertà nel 2024, per poi finire nuovamente in manette dopo aver raccontato in un'inchiesta le violazioni dei diritti umani da parte del regime cinese.

