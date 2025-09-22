Concorsi universitari | le proposte a confronto di ANDU e FLC CGIL
Il DDL 1518 riaccende il dibattito sui concorsi universitari. ANDU e FLC CGIL avanzano le loro proposte per superare la cooptazione e garantire un reclutamento più equo. Al centro della discussione ci sono le commissioni nazionali e la necessità di un sistema trasparente per l’accesso alla docenza. Concorsi universitari: le proposte di ANDU e FLC . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: concorsi - universitari
Concorsi universitari: la riforma mantiene la cooptazione
Concorsi Università al 16 settembre 2025 Gazzetta Ufficiale n° 71 del 12 settembre 2025 SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato in... https://www.flcgil.it/~m - facebook.com Vai su Facebook
Concorsi universitari: la riforma mantiene la cooptazione; Una nuova stagione per l’università italiana, un nuovo reclutamento della docenza universitaria; Università: ok CDM a riforma reclutamento docenti.
Università del Salento, il confronto tra i tre candidati rettore. Intelligenza artificiale, consulta territorio-ateneo e ufficio a Bruxelles: le proposte - Progetti, idee, esperienze, visioni diverse che si toccano: tutto sul tavolo, a confronto. Da quotidianodipuglia.it
Concorsi pilotati Università, in sette a processo - La giudice per l'udienza preliminare Camilla Repetto ha rinviato a giudizio sette persone nell'ambito dell'inchiesta sui concorsi pilotati nella facoltà di Giurisprudenza a Genova. ansa.it scrive