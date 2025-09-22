Concorsi truccati e tempesta giudiziaria | favoritismi e inchieste scuotono la sanità campana

Enzo Alaia, presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, è indagato. Lo dice lui stesso su Facebook. Ma le parole non cancellano i fatti, e qualcuno lo aveva già scritto tre anni fa. Questa mattina i carabinieri hanno perquisito casa e ufficio. Hanno sequestrato documenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it