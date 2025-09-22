Concerto ' La Musica Miracolosa'
Giovedì 25 settembre alle 11 al Museo Nazionale di Palazzo Reale 'La Musica Miracolosa': Francesco Nicolosi al pianoforte e Stefano Valanzuolo come voce narrante portano in scena un intenso racconto musicale che ripercorre la vita straordinaria di Wladyslaw Szpilman, il pianista del ghetto di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: concerto - musica
Joe Bonamassa in concerto all'Auditorium Parco della Musica
Musica sotto la Torre | Concerto del pianista jazz Danilo Rea
Il grande concerto di Radio Bruno, non solo The Kolors: sul palco di Piazza Saffi si aggiungono altri cinque big della musica
Roma Auditorium Parco della Musica concerto Marina Militare @crosettoguido @ministerodifesa_official @esercitoitaliano @marinamilitareofficial @armadeicarabinieri @aeronautica.militare @fondazione_rava @auditoriumparcodellamusica #ilGrandeequi - facebook.com Vai su Facebook
Concerto 'La Musica Miracolosa'; La musica miracolosa di Francesco Nicolosi al Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi; Francesco Nicolosi, Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi - Firenze - la Musica Miracolosa - Concerto Reading Dedicato a Wladyslaw Szpilman, il Pianista del Ghetto di Varsavia.
Concerto 'La Musica Miracolosa' - Giovedì 25 settembre alle 11 al Museo Nazionale di Palazzo Reale 'La Musica Miracolosa': Francesco Nicolosi al pianoforte e Stefano Valanzuolo come voce narrante portano in scena un intenso racconto m ... Come scrive pisatoday.it
Firenze, concerto di Francesco Nicolosi al cenacolo di Andrea del Sarto - reading dedicato a Wladyslaw Szpilman, il pianista del ghetto di Varsavia, a ingresso libero ... Si legge su msn.com