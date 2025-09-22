Concerto ' La Musica Miracolosa'

Giovedì 25 settembre alle 11 al Museo Nazionale di Palazzo Reale 'La Musica Miracolosa': Francesco Nicolosi al pianoforte e Stefano Valanzuolo come voce narrante portano in scena un intenso racconto musicale che ripercorre la vita straordinaria di Wladyslaw Szpilman, il pianista del ghetto di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

