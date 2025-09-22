Concerto di Loredana Bertè a Civita Castellana l' assessora rivendica | Location più che azzeccata

Viterbotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tempo di bilanci a Civita Castellana dopo il concerto di Loredana Bertè, che ha richiamato migliaia di persone. A tracciarli è l'assessora allo spettacolo Simonetta Coletta, che ha organizzato l'evento clou delle feste patronali dei santi Giovanni e Marciano.Il VIDEO del concerto di Loredana. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concerto - loredana

Firenze, Loredana Bertè in concerto al Musart Festival

Dj, balli caraibici e il concerto di Loredana Errore: ecco il Ferragosto di Agrigento

Renato Zero fa pace con Loredana Bertè. L’incursione in un concerto della cantante: «Noi siamo i migliori anni della nostra vita» – Il video

concerto loredana bert232 civitaFeste patronali a Civita Castellana, tutte le informazioni per assistere al concerto di Loredana Bertè - Il Comune di Civita Castellana informa la cittadinanza che, in occasione degli eventi per le feste patronali in onore dei santi Giovanni e Marciano, sabato 20 settembre 2025 ... Lo riporta msn.com

Il concerto di Loredana Bertè il 20 settembre si terrà nell’area verde di via Berlinguer in località San Giovanni - Feste Patronali in onore dei Santi Giovanni e Marciano, il concerto di Loredana Bertè il 20 settembre si terrà nell’area verde di via Berlinguer in ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Concerto Loredana Bert232 Civita