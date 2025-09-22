Con Allegri la difesa del Milan non balla più | dai 92 gol presi ai 3 ‘clean sheet’ di fila

Nelle precedenti due stagioni (2023-2024 con Stefano Pioli e 2024-2025 con Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi) il Milan aveva incassato 92 reti in campionato: motivo per cui Massimiliano Allegri è partito blindando la propria retroguardia.

Il Milan non balla più dietro: c’è l’evidente mano di Allegri in questa trasformazione - 2025 con Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi) il Milan aveva incassato 92 reti in campionato: motivo per cui Massimiliano Alleg ... Lo riporta msn.com

Milan, Allegri trasforma la difesa e il centrocampo: numeri impressionanti nelle prime partite - Il lavoro di Allegri sta trasformando il Milan ed i miglioramenti della difesa sono già molto visibili in poche giornate di campionato. notiziemilan.it scrive