Il rapporto tra l’Italia e Starlink, la costellazione di SpaceX, è tornato al centro della cronaca istituzionale. Negli ultimi tempi, più voci hanno riportato in evidenza un tema che accompagna il dibattito da mesi. La possibilità di un’intesa per garantire allo Stato servizi di comunicazione sicuri e resilienti, con implicazioni per difesa, diplomazia ed emergenze. L’interesse nasce dall’esigenza di disporre di strumenti già operativi, in grado di sostenere la continuità delle comunicazioni anche in situazioni di crisi o di isolamento infrastrutturale. Gli sviluppi più recenti Il Comitato interministeriale per le politiche spaziali e aerospaziali, guidato dal ministro per le Imprese il Made in Italy Adolfo Urso, ha diffuso una relazione che mette in luce la superiorità operativa di Starlink rispetto a Iris2, il programma europeo che sarà disponibile solo nella prossima decade. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Comunicazioni critiche. Roma torna a guardare a Starlink?