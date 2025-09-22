L'equipaggio Bossi-Arnoldi su Honda NSH del 1991 si è aggiudicato la classifica per le prove di abilità – precedendo dell'Oro-Rusconi su Alfa Romeo Giulia Super 1300 del 1976, equipaggio vincitore della scorsa edizione, e Zappelli-Scandurra su Ferrari F 355 GTS del 1995 - mentre il Best of Show nel Concorso d'Eleganza è andato alla Mercedes-Benz 280 SE Coupè del 1970 di Sperotto-Don. L'epilogo della settima edizione dell'ASI Autogiro d'Italia ha avuto come cornice l'iconica e bellissima Piazza Unità d'Italia di Trieste: un colpo d'occhio straordinario, quello offerto al pubblico domenica 21 settembre, una cartolina sul golfo del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, su questa splendida insenatura dell'alto Adriatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: TRIESTE ABBRACCIA L'ASI AUTOGIRO D'ITALIA 2025 E INCORONA I SUOI VINCITORI