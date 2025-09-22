Comunicato Stampa | Presentazione volume Viaggio all' Inferno

(Arv) Venezia 22 set. 2025 - “Oggi il Consiglio regionale ospita la presentazione di un libro di stretta attualità. Viaggio all'inferno di Rocco Cosentino affronta il tema della violenza sui minori e sulle donne nell'ambiente familiare e parentale. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il 31,5% delle donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale; il 20,2% ha subìto violenza fisica, il 21% violenza sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate proprio da partner, parenti o amici: il 13,6% delle donne ha subìto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner. 🔗 Leggi su Iltempo.it

