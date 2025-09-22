Comunicato Stampa | Presentazione volume Storia di Venezia in dieci battaglie navali

Iltempo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa presentazione volume storia di venezia in dieci battaglie navali

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presentazione volume “Storia di Venezia in dieci battaglie navali”

In questa notizia si parla di: comunicato - stampa

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"

Barletta: Domani in Pinacoteca la presentazione del volume “Giuseppe De Nittis, la firma segreta; Libri: presentazione di ‘Galateo in comune”; L’universo femminile nelle pagine di Rita Pavone.

comunicato stampa presentazione volumeComunicato Stampa: Presentazione volume “Viaggio all'Inferno” - “Oggi il Consiglio regionale ospita la presentazione di un libro di stretta attualità. Scrive iltempo.it

comunicato stampa presentazione volumeComunicato Stampa: Presentato il libro di Rocco Cosentino “Viaggio all’Inferno” - Presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il libro di Rocco Cosentino “Viaggi ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Stampa Presentazione Volume