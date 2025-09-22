Comunicato Stampa | Presentazione volume Storia di Venezia in dieci battaglie navali
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
MONDIALI ASSOLUTI: COMUNICATO STAMPA 21 SETTEMBRE Ai Mondiali di Shanghai l'Italia passa subito in semifinale con il quattro di coppia maschile- miglior tempo assoluto - e due senza femminile Leggi il comunicato https://tinyurl.com/ - facebook.com Vai su Facebook
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 142 - X Vai su X
Barletta: Domani in Pinacoteca la presentazione del volume “Giuseppe De Nittis, la firma segreta; Libri: presentazione di ‘Galateo in comune”; L’universo femminile nelle pagine di Rita Pavone.
Comunicato Stampa: Presentazione volume “Viaggio all'Inferno” - “Oggi il Consiglio regionale ospita la presentazione di un libro di stretta attualità. Scrive iltempo.it
Comunicato Stampa: Presentato il libro di Rocco Cosentino “Viaggio all’Inferno” - Presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il libro di Rocco Cosentino “Viaggi ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it