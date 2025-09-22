Compleanno Ronaldo il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 49 anni – FOTO

Internews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Compleanno Ronaldo, il messaggio d’auguri sui social dellInter per i 49 anni dell’ex attaccante: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter  festeggia il compleanno di Ronaldo Luís Nazário de Lima, conosciuto semplicemente come  Ronaldo. L’ex attaccante brasiliano, 2 volte pallone d’oro (nel 1997 e nel 2002), che in nerazzurro ha vinto la Coppa Uefa nel 1997-98, compie oggi 49 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Happy birthday, O Fenômeno? Goal, dribbling, ricordi indelebili che sono impressi nella storia interista?? #ForzaInter — Inter?? (@Inter) September 22, 2025 Su inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

compleanno ronaldo il messaggio d8217auguri dell8217inter per i suoi 49 anni 8211 foto

© Internews24.com - Compleanno Ronaldo, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 49 anni – FOTO

In questa notizia si parla di: compleanno - ronaldo

Cristiano Ronaldo sorprende lo chef dell'Al-Nassr con una torta di compleanno

VIDEO / Cristiano Ronaldo sorprende lo chef dell’Al-Nassr con una torta di compleanno

Ronaldo, compleanno da Fenomeno: il Cruzeiro torna in Serie A e festeggia col figlio deejay FOTO - 0 il Vasco da Gama e torna nella Serie A brasiliana con ben sette giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato. calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Compleanno Ronaldo Messaggio D8217auguri