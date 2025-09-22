Compleanno Ronaldo, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 49 anni dell’ex attaccante: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter festeggia il compleanno di Ronaldo Luís Nazário de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo. L’ex attaccante brasiliano, 2 volte pallone d’oro (nel 1997 e nel 2002), che in nerazzurro ha vinto la Coppa Uefa nel 1997-98, compie oggi 49 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Happy birthday, O Fenômeno? Goal, dribbling, ricordi indelebili che sono impressi nella storia interista?? #ForzaInter — Inter?? (@Inter) September 22, 2025 Su inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Compleanno Ronaldo, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 49 anni – FOTO