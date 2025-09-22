Compleanno Frattesi, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 26 anni del centrocampista: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter festeggia il compleanno di Davide Frattesi. Il centrocampista italiano, che in nerazzurro ha già vinto una Supercoppa Italiana (nel 2023) e uno scudetto (nella stagione 2023-24), compie oggi 26 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Davide Frattesi, centrocampista classe 1999, è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, debuttando in Serie A nella stagione 201819. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Compleanno Frattesi, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 26 anni – FOTO