MILANO "Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova": Agatha Christie dixit. E dunque: tre gol rifilati all’Udinese, soprattutto tre vittorie di fila senza prendere gol (non capitava dal lontano febbraio 2023). Massimiliano Allegri, quanto meno per il momento, ha risolto il “giallo Milan“. Settembre non è ancora finito: presto. Ma di questi tempi, l’anno scorso, la Sud accoglieva la squadra all’ingresso di San Siro, prima di un Milan-Venezia poi vinto 4-0, con uno striscione eloquente: "Basta scuse, ultima chiamata". A Udine, invece, senza le restrizioni derivanti dall’inchiesta “Doppia Curva“, ruggiti di orgoglio puro dagli spalti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Compattezza e incisività. Il Milan è già formato Max